De fleste forbinder nok Arktis med kulde og sne, men ekstrem varme og tørke i sommermånederne har ført til, at området nu hærges af ekstraordinært mange skovbrande.

Skovbrande er faktisk ret almindeligt i den arktiske region, men udover at der er flere brande, så er de også både størrere og mere omfangsrige end hidtil, og det er usædvanligt. Det beretter Verdens Meteorologiske Organisation, WMO.

Organisationen har overvåget mere end 100 voldsomme skovbrande i Arktis i juni måned, og de beretter, at skovbrandende i juni måned afgav samme mængde CO2, som Sverige udleder på et helt år. skriver DR.

Udover den høje CO2-udledning spreder brandende også giftige partiller og gasser over store områder, og nogle af brandende har været så store, at de kunne dække over 100.000 fodboldbaner.

Værst står det til i Sibirien og Alaska, som også regnes under den arktiske region, hvor man har haft mere end 400 skov- og naturbrande i år.

I Alaska kunne man i juli måle 32,2 grader, en temperatur, der normalt ligger på 19 grader i samme måned.

Temperaturstigninger sker over hele kloden, men temperaturerne i den arktiske region stiger 2,4 gange hurtigere end på resten af den nordlige halvkugle.

Sidste år var Danmark også ramt af skovbrande, hvor brandvæsnet måtte slukke 2.100 brande fra maj til juli. Til sammenligning havde vi kun 592 brande i samme periode de foregående år.