Mandag tog Danmark hul på en decideret drivvåd uge.

Hvor dagen igennem stort set kun har budt på regn og skyer.

Og det stopper desværre ikke lige foreløbig. Det oplyser DMI til B.T.

Dagen i dag har vi slået de normale antal nedbør med tre gange, og regnen stopper ikke foreløbig.

Ifølge TV 2-Vejret så skal der hele tre omgang regnvejr passere landet med både regn og rusk i løbet af ugen.

Her vil der flere steder i landet komme over 40 millimeter nedbør, inden ugen er omme og det er mere end den gennemsnitlige nedbør for årets fjerde måned på 38,5 millimeter

Det allervådeste sted i Danmark forventer man vil blive den sydlige del af Jylland. Her kan der lokalt komme over 50 millimeter nedbør i denne uge.

Vejret har dog været helt på hovedet i forhold til normale forhold.

I marts måned faldt der blot 4,4 millimeter regn. Normalt falder der 46,4 millimeter.

»Marts måned var rekordtør. Så det var en usædvanlig måned med høje temperaturer om dagen og lave temperaturer om natten, fordi det var klart,« har vagthavende hos DMI Henning Gisselø tidligere sagt til B.T.