Det er sket før. Så sent som i januar 2018, i ugen efter nytårsaften. Snefald i Sahara – og nu er det sket igen.

I alt er der faldet sne for fjerde gang de sidste 42 år i den algeriske by Aïn Séfra, der ligger godt 1.000 meter over havoverfladen.

Sneen begyndte af falde i bjergene uden for byen, efter at temperaturen faldt til minus 3 grader celsius. Det skriver Sky News.

Indbyggerne blev glade for det sjældne vejrfænomen på de kanter.

En af indbyggerne, Karim Bouchetata, optog de snedækkede driver. Vejret havde kreeret smukke mønstre på sandet.

Saharaørkenen dækker det meste af Nordafrika, og temperaturer har vekslet gennem de seneste mange hundredtusinde år. Men nu er sne og is et temmelig sjældent syn.

Byen Aïn Séfra ligger i Naama-provinsen, og den har kun oplevet snefald tre andre gange på 42 år. I 1979, 2017 og 2018.

I 1979 var der ovenikøbet en snestorm, der var kraftig nok til at stoppe trafikken.

I 2017 gav en snestorm op til en meter tykke snedriver, og i 2018 faldt der 40 centimeter sne.

Aïn Séfra er kendt sin 'porten til ørkenen' og er omringet af Atlasbjergene.

Januar er en af de koldeste måneder, hvor temperaturen i gennemsnit ligger på 14 grader celsius. Om sommeren når den op på 38 grader.