DMI har udsendt et varsel om tæt rimtåge eller tæt tåge.

Det skriver vejrtjenesten på X.

Varslet gælder for hele Jylland.

»I øjeblikket observeres der rimtåge/tåge flere steder i den nordlige og centrale del af Jylland, og i løbet af aftenen og natten kan tågen brede sig til mange steder i Jylland samt til Fyn. Tågen/rimtågen kan gå hen og blive så tæt, at den opfylder kriteriet for tæt tåge; nemlig sigtbarhed under 100m,« skriver DMI.

DMI varsel om tæt tåge eller rimtåge : https://t.co/7kpLEKVvuL pic.twitter.com/W2XGpNyCBk — DMI (@dmidk) January 11, 2024

Varslet gælder foreløbigt frem til fredag klokken 12.

For hele Fyn er der også risiko for tæt tåge eller rimtåge, men endnu er der ikke udsendt et egentligt varsel for landsdelen.