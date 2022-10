Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Mange skyer, mest tørvejr og mulighed for lidt sol.

Søndag – som er sidste dag i efterårsferien for mange familier – tegner til at blive en lidt skyet dag, hvor der dog også kommer 'et kig til solen.'

»Det bliver en lidt mere rar dag, hvor der bedre er mulighed for at nyde efterårets farver.«

Sådan lyder forudsigelserne om søndagens vejr fra den vagthavende meteorolog hos DMI, Bolette Brødsgaard, søndag morgen.

Temperaturerne kan – lokalt – nogle steder komme helt op mellem 16 -17 grader, og vind kommer der ikke meget af. Den bliver svag til jævn fra sydlige retninger.

»Vi får en lun dag, som er startet lidt diset. Når disen letter, bliver det mest bare skyet, men det burde holde tørt,« forklarer meteorologen.

Hun trøster dog med, at søndag tegner til at blive 'bedre end i går', med henvisning til den noget grå og våde lørdag.

»Nu er det jo ikke på denne årstid, man sætter sig med en kop kaffe på terrassen, men der bliver god mulighed for at komme i haven hen ad eftermiddagen,« siger hun.

Den kommende uge tegner til at blive både lun, våd og ustadig, så Bolette Brødsgaard anbefaler, at man holder øje med vejrudsigten de kommende dage, hvis man vil undgå de værste regnområder.

»Vi får lidt blandede fronter ind over i løbet af ugen, så det er noget, man skal holde lidt øje med.«