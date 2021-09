De seneste mange dage har budt på flot og solrigt vejr – og denne fredag er ingen undtagelse.

Men med det fine vejr er der også sket noget, der kan være værd at holde øje med.

Det fortæller den vagthavende meteorolog ved Danmarks Meteorologiske Institut, Henning Gisselø, tidligt fredag morgen.

Tørkeindekset er nemlig på vej ned.

På grund af sensommervarmen og kun meget sjældne dryp fra oven er jorden blevet mere tør:

»Det er jo efterhånden længe siden, vi har fået noget regn. Jeg ved ikke, om det kan give nogle problemer, men man skal måske begynde at passe på igen med åben ild,« forklarer Henning Gisselø og fortsætter:

»Det begynder at blive en lille smule kritisk – uden at det bliver super farligt.«

Fredag ser også ud til at skrive sig ind i rækken af solrige og tørre dage, omend med en smule lavere tempeturer nogle steder i landet.

»Her til morgen ligger der en hel del skyer over den sydlige del af landet. Særligt over den sydlige halvdel af Jylland ligger der temmelig mange skyer. Dem skal solen så prøve at få bugt med i løbet af dagen, og det kommer den også til de allerfleste steder – men der er måske lige området ved Vadehavet, hvor der kan ligge skyer det meste af dagen,« fortæller meteorologen.

Skyerne kommer også til at spille ind på, hvor temperaturen ender.

For hele landet gælder, at temperaturen ligger mellem 17 og 22-23 grader, men:

»Det bliver nok varmest på Sjælland igen i dag – og så køligst i Sydvestjylland, hvor skyerne har svært ved at slippe,« forklarer Henning Gisselø.

Hvis du har været glad for vejret den seneste tid, så er der også gode nyheder i vente. For det ser ud til at fortsætte den kommende tid, dog måske med lidt lavere temperaturer og lidt flere skyer.

»Vi er løbet ind i en mere stabil periode med forholdsvist pænt vejr. Der er ikke rigtigt noget regnvejr af betydning de næste dage, og der er også sol de fleste dage,« siger meteorologen og tilføjer:

»Så tendensen er tørvejr og varierende mængder af skyer. Vi ligger lige omkring de 20 grader og måske lidt over de kommende dage, så sensommervejr synes jeg bestemt godt, man kan kalde det.«