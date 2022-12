Lyt til artiklen

Lad ikke dit julehumør afhænge af vejret.

Den seneste prognose fra DMI viser nemlig, at vi ikke skal sætte vores lid til vejrguderne, når det drejer sig om at sikre julestemningen.

Det bliver efter alt at dømme noget vådt og regnfuldt.

Torsdag meldte DMI ellers, at der var spænding om julevejret.

Godt nok har meteorologerne for længst aflyst enhver tanke om landsdækkende hvid jul, men på et tidspunkt så det ud til, at der lokalt – især i den sydlige del af landet – kunne komme 'hvidt i nedbøren', som kunne bidrage til julestemningen.

Fredag morgen lyder det imidlertid fra vejrtjeneste, at chancen for lokal hvid jul er 'meget lille.'

»Fronten bevæger sig noget hurtigere østpå og nedbøren ser dermed ud at kun nå op over den sydlige halvdel af landet, og nedbøren vil stort set falde som regn eller slud,« skriver vagthavende meteorolog Martin Lindberg i sin seneste kommentar om vejret 24. december.

Til Ritzau forklarer han, at vi kan forvente 'klassisk dansk julevejr.'

Det vil sige, at det bliver relativt mildt samt noget regnfuldt – og rigtig sne kommer der næppe noget af.

Det siger vagthavende meteorolog hos DMI Martin Lindberg om morgenen lillejuleaftensdag.

»Det er klassisk dansk julevejr. Mildt og desværre perioder med regn og ikke nogen sne, der er værd at tale om,« siger han.