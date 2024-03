Et frontsystem bliver i løbet af dagen sendt op over os fra syd.

Det er noget, som kommer til at kaste flere forskellige vejrtyper af sig - mens det samtidig kommer til at føles koldere, end det i virkeligheden er.

Sådan lyder det mandag morgen fra meteorolog Hans Peter Wandler i en vejrkommentar på DMIs hjemmeside.

Det er et lavtryk over Tyskland, der hen over dagen sender et frontsystem op over os.

Det betyder, at mandagen derfor primært bliver en skyet affære - men i de nord- og østlige egne kan man få lidt kig til solen.

I hvert fald først på dagen.

»Der kommer også lidt regn af og til i løbet af dagen til de sydlige egne og på Bornholm mere vedvarende. Der forventes dog ikke at falde de store mængder, kun op til et par millimeter. hvor der falder mest,« forklarer Hans Peter Wandler i sin vejrkommentar.

Derudover vil der blæse en jævn til frisk vind de fleste steder, mens der ved kysterne kan være op til hård vind.

Så selvom temperaturen umiddelbart lyder på tre til syv grader i løbet af dagen, vil det føles koldere.

»Faktisk ned mellem frysepunktet og minus tre grader,« lyder det fra meteorologen, som kommer med et råd:

»Så skal man ud, så husk eventuelt hue og handsker.«