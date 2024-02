Op mod 900.000 borgere i Los Angeles er efterladt uden strøm efter en atmosfærisk flod har ramt byen. Det der bliver kaldt en af de vådeste storme siden 1870 har efterladt mindst tre døde.

Mandag modtog Los Angeles 25 centimeter regn på ét døgn. Det har skabt over hundrede jordskred i byen, hvilket har smadret både use og biler. Brandvæsnet har haft travlt med at rykke ud til borgere fanget i oversvømmelserne.

