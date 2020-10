Onsdag er dele af landet blevet ramt af forhøjet vandstand.

Det skyldes et kraftigt lavtryk over Polen, der har flyttet Østersøens vand mod syd, oplyste DMI onsdag morgen.

Det har medført, at der er flere steder i Syddanmark er forhøjede vandstande og hård kuling. Det oplever Bornholm lige nu, hvor det er lige på grænsen mellem hård kuling og vindstød af stormstyrke.

»Det har fået vandstanden til at ligge omkring 70-80 centimeter over normalen på den østlige side af Bornholm. Sådan er billedet på øen i løbet af eftermiddagen og aftenen, og det kan godt gå hen at blive lidt værre end det er nu,« siger vagthavende ved DMI Frank Nielsen til B.T.

Lige nu er det ikke regnvejr på Bornholm, men Frank Nielsen oplyser, at det kommer senere. Først omkring klokken 22 vil vinden aftage på øen.

Også omkring Als, Sjællands kyster og den sydlige del af Fyn kan de opleve forhøjede vandstande på grund af det kraftige blæsevejr.

Her er der risiko for forhøjede vandstande på op til 90-100 centimeter.

»Resten af landet er der let til frisk vind. Blæsevejret er mildest i Vestjylland, hvor der ellers plejer at være tryk på,« siger Frank Nielsen.

Han vurderer, at når vi slår øjnene op i morgen, er blæsten aftaget i styrke i hele landet.