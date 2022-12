Lyt til artiklen

»Solen savner man jo snart.«

Sådan lyder det fra den vagthavende meteorolog ved DMI Anja Bodholt.

Men heldigvis har hun godt nyt.

Næste uge forsvinder det tykke lag af skyer nemlig fra himlen og giver os lov til at hilse på solen igen.

»Vinden begynder at gå i nordvestlig retning. Det betyder, at der kan komme lidt huller i det skydække, vi har haft ind over os,« siger Anja Bodholt.

Hun fortæller, at det er, når vi kommer til tirsdag-onsdag, vi vil opleve et ganske pænt vejr med blå himmel.

Og ikke kun det.

Vinden, som har været ret kraftig denne uge, vil også blive mildere næste uge.

Ligesom det kan lysne lidt op i gadebilledet med hvidt nedbør.

»Vi får sendt lidt køligere luft ind over os. Der vil også være mulighed for snebyger,« siger vejrmeterologen og fortæller, at temperaturen kan falde et par grader.

Bliver sneen så liggende?

»Det afhænger af, hvor meget der falder det enkelte sted. Men det kan ikke udelukkes, at det bliver liggende, kan jeg sige.«