Efter en drivvåd fredag kan vi se frem til både kulde, slud og hagl i løbet af weekenden, men ikke alle dele af landet bliver ramt.

Det bliver ikke denne weekend, du kommer til at bygge sæsonens første snemand, men du kan godt finde både vanter og dynejakken frem.

Der kommer nemlig både nattefrost og mulighed for noget, der ligner snebyger rundt omkring.

»Især søndag kan der kommer noget hvidt i bygerne, og der kan også komme slud og hagl,« lyder det fra vagthavende meteorolog Martin Lindberg fra Danmarks Meteorologiske Institut.

Han understreger, at det langt fra er alle danskere, der vil få sne. Risikoen - eller chancerne om man vil - er størst i det nordlige og østlige Jylland, på det nordlige Fyn og på det vestlige Sjælland.

»Det er en begrænset del af landet, der får sne, og jeg tror ikke, at det er noget, der kommer til at lægge sig. Det er jo stadig ret varmt,« siger Martin Lindberg.

Heldigvis bliver der også mulighed for at se solen de fleste steder, men det bliver koldt. Sølle fem grader om dagen, og frost om natten.

Det er første gang i denne sæson, at der er udsigt til udbredt nattefrost. Stort set alle dele af landet, undtagen områder tæt på kysten, vil vågne op til en meget kold søndag morgen.

Ifølge den vagthavende meteorolog vil blæsten i weekenden også gå frisk ikke bare over Limfjordens vande, men også over resten af landet.

Og blæst kommer der masser af på ugens første dag, hvor der mandag og natten til tirsdag kommer en front ind, der skal passere landet.

Men fortvivl ikke. Der er nemlig også godt nyt i de kommende dages prognoser fra DMI.

»Tirsdag kommer vi til at lægge mellem 15 og 18 grader, og generelt bliver det relativt lunt i næste uge,« Martin Lindberg, som understreger, at det ikke er helt normalt, at vi nå så høje temperaturer sidst i oktober.

»Vi kommer til at gå fra nattefrost til sensommertemperaturer på få dage, og det er ikke normalt, at det svinger så meget,« lyder det.