På lørdag kan man være heldig at se et særligt fænomen på nattehimlen. Et fænomen, der brager mod vores jordklode med 250.000 kilometer i timen: Leonider.

Forvirret? Her forklarer videnskabelig medarbejder Anton Norup Sørensen fra Niels Bohr Instituttet, hvad leonider er for en størrelse.

»De ligner almindelige stjerneskud, men man ser mange flere, end man ser på en typisk nat, og så ser det ud som om, det kommer fra det samme sted på himlen.«

Norup Sørensen forklarer, at stjerneskuddene, der også kaldes meteorer, er støvpartikler fra halen på kometen Tempel-Tuttle. På lørdag krydser jordkloden halen på kometen.

Støvpartiklerne - eller leoniderne - svæver efter kometerne, og det er dem, vi kan se én gang om året omkring 17.-18. november som en såkaldt meteorsværm.

»Netop på det tidspunkt passer det med, at vores planet passerer kometens bane. Kometen har efterladt nogle støvpartikler, og det er altså, når vi passerer det sted, hvor kometen har været før, at vi ser stjerneskuddene,« siger han.

Når støvpartiklerne rammer vores atmosfære med 250.000 kilometer i timen, brænder de op og bliver til det, vi kender som stjerneskud. Dog i en markant hurtigere udgave.

På lørdag vil det ligne, at de mange stjerneskud flyver ud fra stjernebilledet Leo.

Det er netop derfor, at fænomenet har fået sit navn, leoniderne.

The #Leonid #meteorshower peaks on Nov. 17. The best viewing will be after midnight your local time, once the Moon has set. In this week’s #10Things, get tips for taking great photos of meteor showers: https://t.co/hM9GmXb1Pd #Leonids #photography pic.twitter.com/XmqrEYbUyY — NASA Solar System (@NASASolarSystem) November 14, 2018

Astronom fra Københavns Universitet, Michael Quaade, forklarer, at det gælder om at finde et sted uden kunstigt lys, hvis man vil opleve leoniderne.

Han fortæller, at de optimale betingelser vil være natten til søndag, når månen er på vej ned.

Ifølge Michael Quaade er fænomenet leonider forskelligt fra år til år, men hvis man er heldig, er det en stor oplevelse:

»Man vil se, at der rigtig tit kommer stjerneskud. Der kan komme flere i minuttet, hvor der normalt går fem til ti minutter i mellem dem,« siger astronomen.

»Når der er sådan en sværm, så kan stjerneskuddene nærmest komme væltende ned, hvis man er heldig.«

Det kræver dog, at vejret er klart. Vejrudsigten for natten til søndag viser, at de bedste muligheder for at se leonider uden at blive forstyrret af skyer er i Sydvestjylland, Fyn og Lolland Falster.

Nordjyderne kan til gengæld se frem til skyer lørdag aften og nat, og chancerne for at se leonider i den del af landet er begrænsede, fortæller DMIs vagtchef Thyge Rasmussen.