Særligt én landsdel står denne torsdag 'for skud', når det gælder risikoen for at blive ramt af yderligere snebyger.

Men ser vi fremad, ændrer vejrsituationen sig en del.

Det forklarer den vagthavende meteorolog ved Danmarks Meteorologiske Institut, Anja Bodholdt.

Hvis vi begynder fra en ende af, så lægger torsdagen 'rigtig flot' ud.

»En flot vinterdag, vil jeg næsten godt kalde det,« som Anja Bodholdt beskriver det.

Det er dog fortsat koldt mange steder her til morgen med temperaturer fra minus fire til minus syv grader.

Temperaturen stiger en smule i løbet af dagen, men fortsat med frost i underkanten af nul grader flere steder.

»Det er til gengæld klart vejr. Så der vil være god blus på solen, når den står op. Så der er rigtig gode solchancer,« forklarer meteorologen.

I morgentimerne kan der være snebyger i det jyske, men der i løbet af formiddagen vil være en pause i det.

»I eftermiddag begynder der så at trække snebyger ind igen – og det er primært i Jylland, at man står for skud,« fortæller Anja Bodholdt.

Det er svært at sige, hvor meget sne der kan falde, men får man lige præcis en byge hen over sig, kan der måske falde et par centimeter, lyder det.

»Når bygen så er væk, klarer solen fint op igen.«

Vinden kommer ind fra det vestlige hjørne torsdag, men der vil ifølge meteorologen ikke 'være så meget af den'.

Det begynder så at ændre sig, når vi kommer frem til fredagsdøgnet.

Fredagen lægger fint ud i den østlige del af landet, men...

»Så er der et område med udbredt slud og sne, der bevæger sig ind over landet fra vest,« forklarer Anja Bodholdt.

»Og det er med stigende temperaturer og tiltagende vind. Så man kan sige, at det formentlig godt vil kunne starte som noget ret hvidt noget, men så går det nok mere og mere over og bliver noget vådt, som dagen og aftenen går.«

Vinden, som fortsat kommer fra vestlig retning, kan blive jævn til frisk – måske op til hård.

»Så det er en noget mere blæsende dag, vi går i møde,« siger Anja Bodholdt.

Nedbøren vil også kunne skabe nogle trafikale udfordringer.

»Det tænker jeg helt sikkert, det vil gøre,« som meteorologen forklarer det.

Både torsdag og fredag.

»I dag er der også risiko for sne- og isglatte veje, men det er så med det, der formentlig ligger i forvejen. I løbet af fredagsdøgnet kommer der mere påfyldning på vejene,« siger Anja Bodholdt.

Ser vi endnu længere frem, vil der natten til lørdag også komme frost igen, som vil kunne fryse nedbøren.

»Weekenden er lidt af det samme, med stigende temperaturer og temmelig blæsende. Det er nok det, der kendetegner weekendvejret,« lyder det.