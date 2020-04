Et usædvanligt syn har mødt mange danskere fredag, da de kiggede op på himlen.

En stor lysende ring formede sig nemlig om Solen - en halo.

Faktisk har så mange danskere undret sig over det mystiske fænomen, at DMI’s indbakke er flydt over med billeder og spørgsmål.

Derfor har vi selvfølgelig talt med vagthavende hos det meteorologiske institut, der fortæller, at det faktisk ikke er så mystisk, som man skulle tro.

Et billede taget af Julia Grenholt, som har sendt det ind til DMI. Foto: Julia Grenholt // DMI Vis mere Et billede taget af Julia Grenholt, som har sendt det ind til DMI. Foto: Julia Grenholt // DMI

Den lysende cirkel former sig ofte, hvis skyerne stiger så højt op, at det vand, de består af, bliver til iskrystaller.

På den måde bryder refleksionen fra krystallerne solens stråler.

Brydes lyses på den rigtige måde, så danner det en cirkel af lys.

Haloer om solen opstår normalvis i forbindelse med varmfronter, da en koldfront som regel giver et tykkere skydække med en lavere skyer, som ikke er leveringsdygtige i en lysende halo.