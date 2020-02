»Jeg tænkte, at det var løgn.«

Ordene kommer fra Kim Laursen, der søndag morgen var på vej efter rundstykker til sig selv og konen, Marianne.

På vej til bageren kørte Kim Laursen over dæmningen i Virksund i nærheden af Viborg, og her så han noget ret bizart og opsigtsvækkende. Noget, han ikke havde set før.

»Jeg kiggede lige to gange, det kan jeg love dig. Først troede jeg, at det var en plastikpose, men da jeg kom lidt tættere på, syntes jeg sgu, at det lignede en sæl, så det ville jeg lige kigge nærmere på på tilbagevejen.«

Den lille sæl, som den så ud, da Kim Laursen så den søndag morgen.

»Jeg tænkte dog, at det ikke kunne passe. For så højvandet har der sgu heller ikke været,« siger Kim Laursen.

Men den var god nok. Dér, i vejkanten, lå en sæl, som var blevet ramt af en bil, tror Kim Laursen:

»Sådan som den lå, har den nok været på vej på tværs. I forsøget er den nok blevet ramt af en bil, hvorefter den har ramt autoværnet. Den har fået to ordentlige skrald, og det er der, den er blevet dræbt.«

Kim Laursen talte efterfølgende med et par lokale i området om, hvordan sælen kunne være endt på kørebanen:

Sælen blev flyttet op på fortovet søndag eftermiddag, og den var flyttet væk fra dæmningen søndag aften.

»De fortalte, at det nok var lørdag aften, at sælen var blevet ramt, da de havde set en bil med katastrofeblink holde på dæmningen. Jeg havde mange tanker om, hvor den var kommet op henne.«

De lokale fortalte Kim Laursen, at det af og til sker, at sælerne kravler over kørebanen, når slusen på grund af højvande er lukket over længere tid.

»De siger, at det sker næsten hvert år. Det er bare ikke altid, at sælerne bliver kørt ned,« fortæller Kim Laursen.

Han forsøgte at ringe til Falck, så de kunne hente sælen, der senere søndag eftermiddag var blevet lagt op på fortovet, men efter 15 minutters forsøg på at komme igennem opgav han.

Sælen på dæmningen i Virksund. Foto: Kim Laursen

Søndag aften var sælen fjernet fra dæmningen i Virksund. B.T. har efterfølgende været i kontakt med Midt- og Vestjyllands Politi, Falck samt det lokale beredskab, men ingen af dem kender til den påkørte sæl.