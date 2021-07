Sommeren er over os.

For mange børn er varmen lig med hyggelige fridage i diverse forlystelsesparker og på strande landet over. Noget, de fleste børn elsker.

Lyden er dog en anden, når de små purke skal fordøje dagens oplevelser i sengen over en god nats søvn.

Her kan forældre opleve, at deres børn har sværere ved at falde i søvn, end de plejer på grund af varmens ubehag.

B.T. har forenet sig med sovecoachen, Jeanette Wegge-Larsen, der ejer sovecoach.dk. Hun giver dig her tre gode råd til, hvordan dine guldklumper kan sove bedst muligt på trods af varmens tiltag.

1. Træk gardinerne for flere timer før du skal sove.

»Det er vigtigt af to årsager. For det første hjælper det på, at varmen ikke trænger ind i huset eller lejligheden. Og desto flere timer før du gør det, desto mindre varme har du i rummet, når du skal sove. Du kan også vælge at gøre det i stuen for at køle børnene ned, hvilket også er vigtigt for, at de kan få en god nats søvn.«

»For det andet hjælper det også på, at lyset ikke trænger alt for meget ind. Det er fint, at børnene har været i et nogenlunde mørkt rum et lille stykke tid, inden de skal sove.«

2. Behold samme sengetider.

»Det er et råd, jeg giver til mine klienter uanset årstiden, men her om sommeren er det muligvis ekstra vigtigt.«

»Børn har sværere ved at falde i søvn, når de er overtrætte sammenlignet med, når de bare er 'normalt' trætte. Og det bliver så endnu værre i varmen, da flere negative faktorer giver et dårligere udgangspunkt.«

3. Skift den tykke dyne ud med en tyndere dyne.

»Alpha omega er, at børnene har de bedst mulige soveforhold. Rummet skal være en behagelig temperatur, og det samme skal kroppen være. Nogle installerer et køleanlæg i soveværelse for at få en god temperatur, men mindre kan også gøre det. Jeg vil anbefale, at man anvender en sommerdyne i stedet for den sædvanlige store dyne. Det kan gøre en stor forskel på soveoplevelsen.«

Jeanette Wegge-Larsen fortæller desuden, at børn – ligesom voksne – er forskellige og har forskellige behov for at kunne få en god nats søvn.

Derfor er det også en vurderingssag fra forældrenes side, om hvilke råd man bør anvende i deres tilfælde.