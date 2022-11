Lyt til artiklen

Måske nåede du at drømme om hvid jul, da det meste af landet pludselig var dækket af sne mandag?

At dømme efter den seneste månedsprognose fra DMI, bliver det nok desværre ved drømmene i år.

For selvom prognoserne for resten af året byder på 'vejr af enhver slags,' som langtidsmeteorolog Mette Zhang skriver det i prognosen, så er der indtil videre overhovedet ikke tegn på hvidt nedbør.

November slutter med forholdsvis mildt vejr med både skyer, regn og blæst.

»Senere på ugen forskydes højtrykket mod vestsydvest, så vi får mere højtrykspræget vejr. Det vil sige mere tørt og mindre blæsende, men ikke nødvendigvis mere solrigt,« skriver Mette Zhang.

Temperaturerne falder lidt hen på ugen, fordi der kommer koldere luft ind over landet fra østlige retninger.

Der vil ikke være meget julestemning over vejret den første uge i december, hvor vi kan se frem til noget, der mere minder om efterår:

Skyer, regn, blæst afløst af byger og et kig til solen.

Mette Zhang forventer, at temperaturerne i den første julemåned kommer til at ligge 'omkring eller en smule over normalen.'

Lidt koldere bliver det i uge 50, hvor meteorologen dog understreger, at prognosen bliver mere usikker.

Men selvom det bliver lidt koldere med mellem to til syv grader om dagen og nattefrost ned til minus to grader, så fortsætter den efterårsagtige vejrtype med skyer, regn og blæst.

Ugerne omkring jul og nytår tegner til at blive med 'omskifteligt vejr med skyer og regn.'

Men, men …

Måske er der et lille håb om sne – eller i hvert fald mere vinterligt vejr.

Eller, som meteorolog Mette Zhang skriver det:

»Sidst i perioden antyder enkelte prognoser, at et højtryk kan bygges op i vores nærhed. I så fald får vi efterhånden mere stabilt vejr, og hvis højtrykket placerer sig ’det rigtige sted’, får vi også mere vinterlige temperaturer.«