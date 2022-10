Lyt til artiklen

Det er muligt, du denne morgen står op til lokal dis eller tåge, men det er heldigvis ikke symptomatisk for, hvordan vejret kommer til at blive resten af dagen.

Heller ikke for (hele) resten af efterårsferien.

Sådan lyder det fra DMI på vejrinstituttets hjemmeside.

Ser vi på onsdagens vejr først, lyder det således i en beskrivelse fra den vagthavende meteorolog:

»Først lokalt dis eller tåge, men i løbet af morgentimerne solrigt de fleste steder. Temperaturen kommer op mellem 9 og 13 grader, og kun en svag til let nordlig og senere skiftende vind.«

Særligt omtalen af solen er værd at bide mærke i, for der kan komme flere dage i efterårsferien, hvor den viser sig flot frem.

For mens blandt andet et højtryk, der er blevet bygget op mellem Island og Skotland, passerer os, kan vi se frem til 'et par dage med tørt og mere solrigt vejr', skriver meteorolog Anja Bodholdt i sin vejropdatering på DMIs hjemmeside:

»Især onsdag ser rigtig flot ud med masser af dejlig efterårssol. Men luften er køligere, og med færre skyer giver det også lavere temperaturer – både dag og nat – og sandsynligvis vil der inde i landet stedvis forekomme let nattefrost,« oplyser hun.

Det fine efterårsvejr ser ud til at kunne ændre sig fra på fredag, hvor højtrykket har passeret os.

Det åbner ifølge meteorologen op for, at fronter med regn og 'opfriskende vind' igen kan trække ind over landet fra sydvest.

»Det betyder, at slutningen på efterårsferien formentlig bliver med både skyer og perioder med regn. Vejrudviklingen så langt frem i tid er dog endnu usikker,« fortæller Anja Bodholdt i sin opdatering.