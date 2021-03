DMI er kommet med en ny vejrudsigt for den næste måned.

»Ny månedsprognose: Allerede fra anden uge af marts kigger solen frem og tager mere magt fra vinteren. Men vinteren kan stadig bide fra sig.«

B.T. har talt med meteorolog ved DMI Trine Pedersen, der forklarer, om det bliver varmt eller koldt – forår eller vinter.

Prognosen lyder, at solen har magt, og at vinteren bider. Hvad betyder det?

Krokus i forårssol. Foto: Jette Olsen, Odense pic.twitter.com/pQXmr2zn5T — DMI (@dmidk) March 10, 2021

»Jeg læser det, som om vi går mod mere sol og varmere vejr, og det ser bedre ud, men vi er ikke sikre på at foråret er stabilt. Det kan blive koldt igen.«

Er det mest vinter, eller er det mest sol, vi kan forvente i marts?

»Det bliver mest sol. Det er et forholdsvist normalt forårsvejr. Her de næste to døgn skal vi have nogle fronter med regn og blæst igennem, og når vi kommer ind i uge 11, kommer der sol og ikke så meget vind. Vi skal lige igennem den her periode med regnvejr, og så ser det ud til en periode med sol og stille vejr. Det holder ind i uge 12.«

Hvor lang tid varer perioden med regn og blæst?

»Det er mest torsdag og fredag, men det bliver heller ikke helt tørt i weekenden, det er først i næste uge, det ser ud til at stabilisere sig igen.«

Bliver det varmt eller koldt?

»Selvom der er sol og forår, så er vejret stadig koldt. Derfor er det typisk med forår, at det er flot og varmt i dagtimerne, men det kommer meget hurtigt ned om natten. Det, der kan ske sidst i måneden, er, at der er sandsynlighed for, at vi kan få et fint og varm forårsvejr.«

Hvilke temperaturer kan vi forvente den næste måned?

»I dagtimerne er vi i plusgrader. I uge 11 bliver mellem 3 og 9 grader, og sidst på måneden er vi måske tættere på 10 til 15 grader. Men det kan være koldt på kysterne,« lyder det fra DMI's Trine Pedersen.