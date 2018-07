Det gode sommervejr ser ud til at fortsætte flere uger endnu - men i horisonten truer både tordenvejr og skybrud.

Sådan lyder det i den seneste månedsprognose fra DMI, efter man har kigget langt i vejr-kuglen. Det fortæller meteorolog Trine Pedersen til B.T.

I denne uge og den kommende (uge 28 og 29) kommer vinden primært fra de nord- og nordvestlige egne. Normalt betyder det, at der kommer køligere luft til os fra Nordatlanten, men ikke denne gang.

»Eftersom vinden har taget turen henover de norske fjelde, så vil det nedbør, der måtte være i det, være brændt af på fjeldsiderne. Derfor bliver det en ret tør og egentlig også ret lun luft, vi får ned,« fortæller meteorologen.

I uge 29 vil vi derfor kunne få flere dage med solskin, hvor temperaturen er over 25 grader.

Kan tage kraftig torden med sig

De følgende to uger - uge 30 og 31 - ser vinden ud til at ændre sig. Prognosen antyder nemlig, at vinden drejer rundt, så vi får vind fra syd. Det tager både gode og potentielt dårlige nyheder med sig.

»Typisk er vinden fra en sydlig retning meget varm og tør. Men på den anden side er den også så varm, at det typisk vil være fra den retning, vi får de kraftige tordenbyger,« forklarer Trine Pedersen.

Det gør samtidig også, at risikoen for lokale skybrud også stiger.

»Det er som regel også derfra, vi når de rigtig varme temperaturer,« fortæller hun.

Det gør, at termometrene i de uger flere gange vil vise mere end 25 grader - og der kan også komme hedebølge, hvor temperaturen når over 28 grader.

Overordnet set kommer det varme og tørre vejr til at lægge sig over hele landet.

»Jeg tror, de eneste forskelle kommer til at være ved kystområderne,« forklarer Trine Pedersen og slutter:

»For vi får ikke nogen fronter igennem, og det er det, der plejer at dele landet.«