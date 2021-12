Det kræver kun et hurtigt kig ud af vinduet for at se, om det er blevet til hvid jul eller ej, der hvor du er.

Men for at vi kan kalde det en landsdækkende hvid jul, skal 90 procent af landet være dækket af sne.

Og det nåede vi ikke op på i det danske land – men det var ufatteligt tæt på.

Dugfriske tal fra klimatologen hos DMI viser, at 86 procent af landet er dækket af sne.

Det er særligt to steder i Danmark, det halter med det hvide snedække.

»Store dele af landet har fået sne, men Nordjylland og Himmerland vil ikke være med sammen med os andre,« fortæller Bolette Brødsgaard, meteorolog hos DMI og fortsætter:

»Eller det ville de måske godt, men det tillod vejrguderne åbenbart ikke.«

De steder, hvor der er faldet sne, er der gode chancer for, at den bliver liggende her i juledagene. Det er – og bliver – nemlig rigtig koldt.

Nogle steder er der allerede minus fem grader, og stedvis i Jylland kommer temperaturen ned på minus ti grader i nat og natten til søndag.

»Så hvis man skal ud juleaften, er det virkelig om at klæde sig godt på, hvis nu bilen går i stå et eller andet sted,« råder Bolette Brødsgaard.