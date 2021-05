Så skete det endelig.

I dag har vi haft den første meteorologiske sommerdag. Vi har nemlig rundet de magiske 25 grader.

Men selvom stort set hele landet har nydt godt af sol og varme, så er det altså kun på Bornholm, hvor der har været over 25 grader. Og det overrasker vagthavende hos DMI, Bolette Brødsgaard:

»Det er mest i september, at det er varmt på Bornholm. Vandtemperaturerne påvirker vejret, og her i foråret er vandet ofte koldt, hvilket giver dis og lave skyer. Men det har ikke været tilfældet i dag.«

Hun fortæller videre, at temperaturen indtil videre har toppet ved 25,7 grader, og det skete, da vinden gik i syd.

Årets første sommerdag falder lidt tidligere end gennemsnittet, som er den 23. maj. De seneste to år skulle vi helt ind i juni, før vi ramte de 25 grader, men tilbage i 2018 kom den allerede den 19. april.

Resten af landet har også haft pænt vejr, men har man opholdt sig ude ved kysterne, har der nok været brug for overtøj.

Og det er med at nyde dagens varme solstråler, for fra i morgen er det slut for denne omgang.

»Solcremen kan man lade blive fremme, men shortsene kan man godt pakke væk.«

Er koldfront er nemlig på vej fra vest, og det giver noget mere beherskede temperaturer den kommende tid.

»Det bliver ikke vinterkoldt, som vi har haft det længe, men vi kommer ned i omegnen af 15 grader.«

Foruden lavere temperaturer vil den kommende tid byde på en blanding af sol, skyer og regn.