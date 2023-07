Ja, du læste rigtigt.

Dage med svage vinde, tørt og solrigt vejr.

Det er hvad DMI mener, at vi danskere har i vente. Men altså først en gang i september.

»De fleste prognoser indikerer, at højtryk i perioder vil dominere vejret øst og nordøst for Danmark. Når højtrykket ligger langt væk, eller hvis det en gang forskydes mod sydøst, giver det plads til at lavtryk fra Atlanten kan passere Danmark fra vest og sydvest.«

»De til lavtrykket hørende fronter bringer så skyede dage med regn, byger og opfriskende vind. Indimellem ser højtrykket ud til at ligge tættere på, og når det sker, strømmer varm luft op over os fra øst og sydøst, og så kan vi få nogle sensommerdage med svage vinde, tørt og solrigt vejr.«

DMI er dog meget påpasselige med at kalde den for stensikker, de understreger, at det er langt ude i fremtiden og alt kan ændre sig.

Prognosen er endnu usikker, og det er muligt, at højtrykket enten generelt vil ligge tættere på – med flere og længere perioder af varme og sol til følge – eller at det lægger sig længere mod øst og åbner for, at kold luft med byger kan strømme ned over landet fra nordlige retninger.

Samlet ser både temperatur og nedbørsmængder ud til at ende omkring eller lidt over det normale.

Prognosernes bud på, hvor højtryk (H) og lavtryk (L) vil placere sig. Det blå felt angiver område, hvor prognosen giver højere lufttryk end normalt, mens det røde felt angiver område med lavere lufttryk end normalt. Rød pil angiver typisk mild luftstrøm, mens blå pil angiver en typisk koldere luftstrøm. Foto: DMI Vis mere Prognosernes bud på, hvor højtryk (H) og lavtryk (L) vil placere sig. Det blå felt angiver område, hvor prognosen giver højere lufttryk end normalt, mens det røde felt angiver område med lavere lufttryk end normalt. Rød pil angiver typisk mild luftstrøm, mens blå pil angiver en typisk koldere luftstrøm. Foto: DMI

Oktober ser ud til at blive en blanding af det hele.

Prognoserne er uenige om vejrudviklingen i oktober, men de fleste peger på, at højtryk generelt vil dominere vejret i Nord- eller Nordøsteuropa, mens lavtrykkene dominerer i Vest- og Sydvesteuropa.

»Der er mulighed for, at vi i perioder kan få flere dage i træk med tørt og solrigt vejr, og måske kan varm luft en overgang strømme op fra syd og sydøst.«

»Men af og til vil vi få mere ustadige perioder, når enten lavtryk passerer landet eller når et lavtryksområde forskydes ind over Nordvesteuropa. Det giver dage med skyer, regn og byger og kan trække kold luft ned fra nordlige retninger.«