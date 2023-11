Det ser ud til, at det kan blive ekstra nødvendigt at holde godt fat i hat og briller senere på ugen.

Der er nemlig risiko for vindstød af stormstyrke.

Sådan lyder det i en såkaldt risikomelding, som Danmarks Meteorologiske Institut har udsendt.

Af den fremgår det, at det særligt på torsdag kan ruske godt og grundt i hele det vestlige og i det nordligste af Jylland.

Risikomeldingen – som er blevet sendt ud, efter DMI dagen forinden udsendte et 'forvarsel' om det samme – er gældende fra klokken 06 torsdag morgen til klokken 22 torsdag aften.

»Der er risiko for stormende kuling 20-23 m/s fra nordvest, med vindstød af stormstyrke 25-28 m/s,« lyder det i risikomeldingen på DMIs hjemmeside.

Årsagen til blæsten skal ifølge meteorolog Martin Lindberg findes i et dybt lavtryk ved Østgrønland, som de kommende dage ventes at bevæge sig ned over Norskehavet og Skandinavien.

»De tilhørende fronter vil give os en del regn og blæst, og især på torsdag ventes op til hård, eller måske stormende kuling, fra vest og nordvest, og der kan forekomme vindstød af stormstyrke flere steder i landet, især i Vestjylland,« lød det i hans vejrkommentar tirsdag hos DMI:

»Efter lavtrykket og fronterne har passeret, vil vinterlig kold luft fra fredag strømme ned over Danmark fra nordvest og nord. Der kommer vinterlige byger, og vi må regne med udbredt nattefrost.«