Begyndelsen på 2019 kan for flere danskeres vedkommende godt gå hen og blive lidt af en våd fornøjelse.

DMI varsler nemlig allerede nu, at man flere steder i landet skal forberede sig på stigende vandstand, der kan føre til oversvømmelser og måske også stormflod.

Fra nytårsnat og et par dage frem vil der nemlig være en længerevarende vestenvind efterfulgt af en stærk nordenvind, der resulterer i en højere vandstand.

Skiftet i vinden presser ekstra meget vand ind i de danske farvande og ned gennem bælterne, så det havner i Østersøen. Det vil i første omgang ramme både Roskilde og Odense tirsdag aften - den 1. januar - inden den sydlige del af landet så rammes dagen efter.

I nytårsdagene i 2017 kæmpede man flere steder i landet med stormflod. Her er det i Stege på Møn, hvor en kommunemedarbejder prøver at få gang i kloakkerne. Foto: Bax Lindhardt Vis mere I nytårsdagene i 2017 kæmpede man flere steder i landet med stormflod. Her er det i Stege på Møn, hvor en kommunemedarbejder prøver at få gang i kloakkerne. Foto: Bax Lindhardt

»Tirsdag aften kan man forvente stigende vandstande ved Odense Fjord og Roskilde Fjord, og det topper ved midnat ved Roskilde, hvor vandstanden forventes at stige op til 130 centimeter, hvilket er 10 centimeter over smertegrænsen,« forklarer DMI's vagthavende meteorolog Trine Pedersen til B.T.

Det ekstra havvand fortsætter så ned til bunden af Østersøen så Haderslev, Aabenraa, Sønderborg muligvis får endnu højere vandstand.

»Det er så omkring onsdag middag og eftermiddag, at det topper i den sydlige del af landet. Her bliver Haderslev, Aabenraa og Sønderborg ramt. Med visse forbehold kan vandstanden stige til tæt på 140 centimeter i de byer,« forklarer hun.

Lige nu varsler vejrinstituttet fra tirsdag klokken 21.00 til onsdag samme tid. Det er i det tidsrum, at man i byerne skal forvente den øgede vandstand.

I Faaborg kæmpede man i starten af januar 2017 også med stormflod. Foto: Ólafur Steinar Gestsson Vis mere I Faaborg kæmpede man i starten af januar 2017 også med stormflod. Foto: Ólafur Steinar Gestsson

DMI understreger dog, at intet endnu er sikkert, men at der er risiko for oversvømmelser flere steder i landet. Og det er den sydlige del af Danmark, der skal være særligt opmærksomme.

Hun fortæller dog, at de på grund af usikkerheden normalt ikke varsler sådan noget allerede flere dage før, men på grund af nytår gerne vil være ude i god tid.

DMIs meteorolog fortæller desuden, at det er usikkert, hvor høj vandstanden bliver de forskellige steder i landet.

Grænsen for almen varsling af stormflod er på 125 centimeter, og som det ser ud søndag aften, så lyder det fra DMI, at denne grænse altså kan overskrides flere steder i landet.

DMI henviser samtidig til det lokale beredskab, hvis man som borger vil forberede sig og have gode råd.