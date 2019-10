Weekenden kan blive en blæsende omgang med meget nedbør.

Især nordjyderne er i risiko for at blive hårdt ramt, oplyser DMI.

»Vi holder øje med et dybt lavtryk, som, i tilfælde af at det rammer Danmark, vil medføre meget blæst og måske også meget nedbør,« siger vagtchef hos DMI, Bolette Brødsgaard til B.T.

Vagtchefen tilføjer, at hvis lavtrykket rammer landet i weekenden, så vil det sandsynligvis kunne afstedkomme et varsel i Nordjylland på grund af den medfølgende blæst.

»Hvis det rammer, så vil det være kortvarigt, men det vil føles voldsomt, mens det står på. Men i løbet af lørdag formiddag, vil det værste være overstået igen,« oplyser Bolette Brødsgaard.

Det er især natten og tidlig morgen lørdag, at der er risiko for at blive ramt af et blæsende og vådt vejr for danskerne på tværs af landet.

TV2 skrev tidligere tirsdag, at der var risiko for at se den værste storm i tre år indenfor landets grænser i weekenden.

Især Nordjylland og området omkring Skagen kunne blive ramt af vindstød af orkanstyrke lørdag.

Helt så voldsomt forventer DMI dog ikke, at det bliver på nuværende tidspunkt.

»Det ligner, at der kommer kraftigt vejr, men vi vil ikke male fanden på væggen, og derfor har vi heller ikke meldt noget ud endnu,« fortæller vagtchefen.

Det skyldes, at forudsigelser så relativt lang tid i forvejen kan være svære at få præcise.

»Det er stadig meget usikkert, og det kan svinge både i tid og i placeringen. Som det er nu kan lavtrykket sagtens risikere at gå forbi Danmark og ramme Norge i stedet,« siger Bolette Brødsgaard.