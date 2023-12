Sne og is har de seneste dage præget det danske vejr – og de to skaber fortsat problemer for morgentrafikken.

Men ser vi længere frem i tiden, ser det ud til, at det bliver afløst af et andet vådt element:

Nemlig noget så basalt som regn.

Det forklarer meteorolog Jesper Eriksen i sin vejrkommentar på Danmarks Meteorologiske Instituts hjemmeside.

Fra morgenstunden torsdag advarer både DMI og Vejdirektoratet om, at der er risiko for sne- og isglatte veje i stort set hele landet.

På sidstnævntes landkort kan man blandt andet se, hvordan nærmest alt er farvet blåt – hvilket indikerer de områder, hvor der er risiko for glatte veje.

Derudover står vi til at få en gråvejrsdag, forklarer Jesper Eriksen.

»Det vil generelt være skyet over Danmark, og i den nordlige del af Jylland kommer der perioder med lidt sne eller slud dagen igennem,« oplyser han i sin vejrkommentar:

»I resten af landet kommer der kun lidt nedbør hist og her, og den kan både falde som sne, slud og regn, derudover kan det stedvis være tåget.«

Også fredag kan der falde sne, slud og regn – men resten af ugen ser der ud til at komme periode med nedbør, der primært falder som regn.

»Det er derfor om at nyde det snedækkede landskab, mens det er der. I starten af næste uge ventes sneen at være væk de fleste steder. Der, hvor man har mest sne nu, kan der dog måske godt være lidt rester tilbage,« forklarer meteorologen.