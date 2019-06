Åh nej, nu igen. På tærsklen til weekenden kommer DMI med endnu en prognose, der melder om risiko for kraftig regn og skybrud. Ugens bedste dag ser ud til at drukne i regn.

»Det bliver temmelig vådt flere steder,« lyder den dystre forudsigelse for lørdagen fra vagthavende meteorolog Anja Bodholt.

Den seneste uge har budt på adskillige skybrud, kraftige tordenbyger og regn i stride strømme, og i løbet af weekenden er der igen udsigt til betydelige nedbørsmængder.

Den gode nyhed er, at weekenden begynder og slutter godt rent vejrmæssigt.

DMI risiko for kraftig regn og lokale skybrud

Fredag byder nemlig på sol til de fleste og pæne temperaturer op til 23 grader, mens søndagsvejret også bliver oplagt til en tur i det grønne.

»Vi får en pæn start og en pæn afslutning på weekenden, og så sådan en lidt 'argh'-dag i midten,« fortæller Anja Bodholt.

Hun understreger dog, at prognoserne endnu er noget usikre, da de modeller, meteorologerne arbejder med, har meget svært ved præcist at forudsige, hvor og hvornår bygerne rammer.

Derfor har Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) udsendt et såkaldt risikovarsel for en stor del af landet lørdag.

Flot start på fredagen med plads til masser af sol , men i eftermiddag kommer der regn-og tordenbyger i Jylland ⛈️. Temperaturer op mellem 17 og 23 grader. Stor usikkerhed omkring lørdagens regnvejr med hensyn til mængder og placering

»Lige præcis i hvilken periode, hvor og hvor kraftigt det bliver, ved vi ikke med sikkerhed endnu,« siger meteorologen.

Sikkert synes det dog at være, at et lavtryk fra syd trækker op over landet og potentielt kan give masser af vand til diverse bryllupper, udflugter og folkemøder over det meste af landet. Det nordlige Jylland ser dog ud til at slippe i denne omgang.

Risikomeldingen fra DMI gælder i skrivende stund fra klokken ni til og med midnat og lyder på risiko for kraftig regn, lokalt mellem 25 og 35 millimeter.

»I første omgang ser det ud til at ramme den sydvestlige del af landet, og sidst på dagen trækker fronten mod øst. Vi får ikke otte timer med uafbrudt regn, men mange vil opleve nogle timer, hvor det bliver ret vådt,« siger meteorolog Anja Bodholdt.