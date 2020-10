Først en nyhed til de danske skoleelever, der fredag trækker i løbeskoene for at deltage i den årlige motionsdag:

»Godt nyt til alle børnene! Dagen starter med tørvejr og en del sol til de fleste,« siger vagthavende meteorolog hos DMI, Jesper Eriksen.

Han tilføjer dog, at der for de løbende børn i Jylland kan være en risiko for at blive ramt af byger.

Og apropos: Så er temaet for den forestående efterårsferie også allerede blevet afsløret: Regn og generelt ustadigt vejr.

Det begynder faktisk allerede fredag eftermiddag, hvor der driver skyer ind over Danmark fra vest. Her vil de fleste efterhånden blive ramt.

»Jo længere øst, man bor, jo længere har man tørvejret. I Hovedstadsområdet kommer der eksempelvis nok ingen byger før engang i aften,« siger Jesper Eriksen fra DMI.

Og sådan fortsætter det i weekenden, hvor det endda kan blive noget voldsommere end det, der bliver betegnet som 'en blandet landhandel'.

»Der kommer byger, og lokalt kan der komme hagl og torden i dem. Ind i mellem vil der også være sol. Der vil ikke være nogle dage med heldagsregn, men omvendt heller ikke nogle dage med sol fra morgen til aften. Typisk dansk efterårsvejr,« siger Jesper Eriksen.

Vejrudsigten for efterårsferien lyder nærmest enslydende. Temperaturerne vil ligge mellem 10 og 15 grader.

Nu begynder det dog også at blive noget koldere om natten og om morgenen.

»Der vil blive helt ned til 3-8 grader i nogle af nætterne. Lokalt kan man måske risikere at skulle skrabe noget is på bilruderne, men selv om vi har ikke lovet nattefrost endnu, kan der komme nogle kolde morgener. Det gælder allerede i den kommende nat, hvor der bliver ned til fem grader,« siger Jesper Eriksen.

Således opmuntret. Men som meteorologen tilføjer om den kommende ferietid:

»Det kunne være værre,« siger han.