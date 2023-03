Lyt til artiklen

Har du planer om at sætte dig bag et rat denne lørdag?

Så kan det være en god idé at være lidt ekstra opmærksom derude og køre lidt mere forsigtigt end normalt.

Der er nemlig risiko for sne- og isglatte veje flere steder i landet.

Sådan lyder det både fra DMI og Vejdirektoratet.

På sidstnævntes kort over landet kan man se, hvordan stor set alle egne – med undtagelse af det østlige Sjælland, det vestlige Jylland og Bornholm – er omfattet af en advarsel om, at der kan være sne- og isglat derude.

Det skyldes blandt andet, at vinteren ifølge meteorolog Klaus denne weekend ikke rigtigt vil slippe sit tag i Danmark.

»I nat har et område med sne, lokalt slud, bevæget sig ind over landet fra vest, og ligger tidlig lørdag morgen over Sjælland, Lolland og Falster. Området bevæger sig mod øst og vil i formiddag forlade området og senere passere Bornholm. I forbindelse med nedbøren kan der falde nogle centimeter sne,« forklarer han i en vejropdatering på DMIs hjemmeside og tilføjer:

»Vinden får temperaturen til at stige til mellem to og fem graders varme, så det bliver tøsne, der fryser til is i nat.«

Også søndag gælder det formentlig om at passe på i trafikken.

»Ud på eftermiddagen (søndag, red.) kommer der sne vestfra, der går over i slud eller regn. Med sådan et varmefrembrud over kolde og delvis snedækkede overflader er der lille risiko for, at nedbøren en kort overgang kan give islag eller måske isslag,« forklarer meteorologen i vejropdateringen.