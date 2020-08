Den brændende august-sol har ikke i sinde at slippe sit tag i Danmark foreløbig.

Faktisk ser det ud til, at det meste af landet de kommende dage har udsigt til at blive ramt af en alvorlig hedebølge med risiko for steghede temperaturer helt op til 32 grader.

Og måske kan det hele ende med et rabalder af et tordenvejr.

Sådan lyder den dramatiske forudsigelse torsdag aften fra vagthavende meteorolog Frank Nielsen hos DMI - Danmarks Meteorologiske Institut.

»Både fredag og hen over weekenden - ja tilmed måske mandag - ser det ud til at blive meget varmt og solrigt over stort set hele landet uden ret meget vind. Temperaturerne ser ud til at komme til at ligge på 25-30 grader, men det er ikke utænkeligt, at termometeret kan komme endnu højere op,« siger han.

»I sidste uge var vi oppe på 32 grader, og det kan vi sagtens komme op på igen nogle steder i de kommende dage. På nogle af de østvendte kyster vil der dog kunne blive lidt køligere på grund af de søbriser, som også for os til at søge mod stranden, når det bliver rigtig varmt,« tilføjer han.

Torsdag aften har DMI justeret deres vejrvarsel, så stort set hele landet er omfattet af en såkaldt kategori 2-varsel om farligt vejr på grund af den lurende hedebølge. Det skyldes især, at især visse grupper af befolkningen som småbørn, ældre og kronisk syge kan risikere at blive dehydrerede i varmen, hvis de får for lidt væske og ikke sørger for at holde sig i skyggen, når varmen er på sit højeste.

»Særligt hen mod slutningen af søndag og mandag ser det også ud til, at varmen vil kunne føles rigtig tung og lummer, da luftfugtigheden stiger. Kombineret med maksimumtemperaturer på op mod 30-32 grader kan det give mulighed for lokale regn- og tordenbyger. Om det kan blive voldsomt, er svært at sige. Torden og varmt vejr indebærer også altid en risiko for skybrud.«

»Måske bliver det bare nogle få centimeters nedbør, men omvendt kan det også godt samlet set have potentiale til et ordentligt rabalder,« advarer DMI's vagthavende meteorolog.