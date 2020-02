1.364 millimeter. Eller næsten 1,4 meter.

Så meget vand er der væltet ned fra oven over Holstebro gennem det seneste år. Og gør dermed Holstebro til den suverænt vådeste by i kongeriget.

Tirsdag var Storåen, som snor sig gennem den vestjyske købstad, heldigvis for beboerne langs vandet godt i gang med at trække sig tilbage, så ramte husejere nu så småt kan begynde at gøre skaderne op.

Men Holstebro er langt fra det eneste sted på danmarkskortet, hvor de ekstreme mængder nedbør er en stadig større udfordring.

En stor del af det vestlige, det østlige og det sydlige Jylland har i månedsvis været og er fortsat hårdt ramt. Og med den aktuelle vejrudsigt er der langt til tørvejr.

Anders Lund, økologisk landmand og tredje generation på Aastrupgaard ved Brædstrup mellem Horsens og Silkeborg, har i øjeblikket fire hektar jord stående totalt under vand.

»Det er faktisk umuligt at kende forskel på, hvor Gudenåen er, og hvor min eng går til. Med mindre man ved, hvor åen plejer at gå. Vi kan lige se hegnspælene ude midt i det hele, men som det ser ud nu, kan området ikke bruges. Så er min jord her værdiløs,« siger 56-årige Anders Lund, mens han betragter en del af det store oversvømmede område.

Den østjyske landmand har over årene kunne se, hvordan de stigende nedbørsmængder giver stadig større udfordringer med at kunne bruge de lavtliggende områder på sin ejendom.

»Jeg har kreaturer til at gå på min eng i sommerhalvåret. De går på det høje i starten og jo længere man kommer hen på sommeren, går de så i de lavere områder. Men det bliver mindre og mindre, de kan færdes derude, for det bliver mere og mere vådt. Vandet når aldrig rigtig at trække sig tilbage længere. Og lige nu er det jo helt ekstremt,« siger han.

Anders Lund hilser det velkommen, at de syv borgmestre for kommunerne langs Gudenåen nu har varslet en plan for, hvordan man ved fælles hjælp kan modvirke de værste oversvømmelser i fremtiden.

Men der er formentlig langt til en udførelse i praksis. Måske vil der gå år, før der for alvor sker noget.

»Jeg er rigtig glad for, at man nu vil se på det her, for vi kan se, at det bare bliver værre og værre. For mit vedkommende handler det om en 'flaskehals' af sandaflejringer ved Bredvad Sø længere oppe ad Gudenåen. Egentlig er jeg jo et skarn, når jeg står her og snakker om mine fire hektar under vand, for nogle af dem, som ejer huse langs åen, er hårdere ramt. Men problemet er nødt til at blive løst,« siger han.

Ifølge DMIs klimatolog Mikael Scharling er der desværre ikke umiddelbart hjælp at hente fra vejrguderne. Selvom februar langt fra er forbi, er der allerede faldet mere end dobbelt så megen nedbør som normalt for hele måneden.

Normalt er februar sammen med marts og april ellers blandt de tørreste perioder på året. Men intet er normalt, og hvis regnen fortsætter det meste af måneden ud, ligner det endnu en rekord.

»Det er helt klart den centrale og sydlige del af Jylland, som har fået mest nedbør. Billund topper med 132,9 millimeter, og generelt er der mange steder faldet mere end 100 millimeter siden 1. februar,« siger Mikael Scharling.

Den hidtidige rekord for mest nedbør i februar blev sat i 2002. Da faldt der i gennemsnit 109 millimeter.