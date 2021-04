Minus 6,8 grader.

Kulden slog rekorder torsdag morgen.

For torsdag morgen var – om ikke den dejligste i hundrede år – så i hvert fald den koldeste i mands minde.

Altså årstiden taget i betragtning.

Ifølge TV 2 Vejret var morgenen 15. april 2021 nemlig den koldeste for årstiden i 30 år.

Koldeste var det i Østjylland med tæt på minus syv grader i Østjylland. Ved DMIs officielle vejrstation i Horsens blev der målt minus 6,8 grader.

Det er kun den laveste apriltemperatur i de seneste to år, men vi skal faktisk helt tilbage til 21. april 1991 for at finde så kolde temperaturer så sent på året.

Dengang blev der målt minus 7,3 grader i Midtjylland, og siden har der ikke været så hård nattefrost så sent på året, skriver TV 2.

Iskold morgen i midten af april. Med -6,8 grader i Horsens i Østjylland har vi den koldeste morgen - så sent på foråret - i præcis 30 år.



#tv2vejret #dkvejr #koldt #frost pic.twitter.com/ugAxmxXr6n — TV 2|VEJRET (@tv2vejrcenter) April 15, 2021

Det var også bidende koldt andre steder i det jyske.

I Skrydstrup blev der målt minus 5,5, og i både Billund, Isenvad, Karup og Aars blev der målt under fire graders frost.

Og nattefrosten er på ingen måde et overstået kapitel.

Hos DMI lover meteorologerne også de kommende nætter temperaturer under frysepunktet.