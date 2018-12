Tørke, solskin og 25 grader i april.

Det lyder som en charter-destination på sydlige himmelstrøg, men det er, hvad vejret har budt os i 2018 her i Danmark.

Langt fra Mallorca, Malta og Mykonos.

»Vi har fået enormt mange solskinstimer, og så har vi haft et varmt år. Vi ender formentlig omkring 9,5 grader,« siger meteorolog Herdis Preil Damberg fra DMI.

En tørkeramt majsmark ved Aalbærk, tirsdag den 24. juli 2018. 300 landmænd er gået konkurs i år, blandt andet på grund af den voldsomme tørke i sommer Foto: Henning Bagger

2018 kan dermed ende som det anden eller tredje varmeste år siden 1873, hvor DMI begyndte at måle landsdækkende temperaturer i Danmark.

Antallet af solskinstimer rundede i begyndelsen af december 1878 timer, som var den hidtige rekord fra 1947.

De fleste danskere vil huske sommeren 2018 som fantastisk med masser af ture til stranden og is i lange baner. Men det havde også konsekvenser:

»Tørken som fulgte med alle solskinstimerne var meget usædvanlig. Det var allerede fra maj måned og frem til juli måned, at det stod på,« siger hun.

Der var masser af mulighed for at se bade i løbet af sommeren, der havde rekordmange solskinstimer Foto: Henning Bagger

Sommeren var varm og tør, men begyndelsen stak også ud fra normalen.

»Vi havde et meget tidligt sommerdøgn den 19. april med 25 grader, og det var meget tidligt for årstiden,« siger Herdis Preil Damberg.

Her er der igen tale om en rekord. Sommerdøgnet den 19. april var det tidligste af sin slags siden 1964.

Og derfra gik det stærkt fra det kolde forår til den brandvarme sommer.

Flere steder inde i landet blev der målt mere end 25 graders varme, som her i Karup, torsdag den 19. april 2018 Foto: Henning Bagger

»Vi havde en meget brat overgang fra vinter til sommer. 1. maj var meget grå og kold, men derfra gik det ret stærkt og pludselig bragede sommeren indover os.«

Herdis Preil Damberg gør det klart, at det er for tidligt at sige, at sommeren 2018 var et udslag af klimaforandringer. Det kræver mere end et års usædvanlig varm sommer.

»Til gengæld er det den type vejr, vi forventer i fremtiden. Det bliver tørt i længere perioder, og når det så regner, så kommer der mere nedbør. Så det kan godt blive hverdagskost om 20-30 år,« siger meteorologen.

Herdis Preil Damberg forklarer, at det er for tidligt at sige, om sommeren 2019 bliver magen til den, vi har set i år.