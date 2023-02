Lyt til artiklen

Særligt ét sted i landet kan den kommende nat forvente et 'regulært snevejr'.

Samtidig kommer en kraftig nordenvind til at få vandstanden til at stige flere steder hen over weekenden.

Det fremgår af en vejropdatering på DMIs hjemmeside, som meteorolog Jens Lindskjold står bag.

Weekendvejret skydes i gang med, at et lavtryk vil bevæge sig fra Skagerrak mod sydøst ned gennem Kattegat, for til sidst at ende over Østeuropa:

»De tilhørende fronter giver regn til Danmark, men efterhånden som lavtrykket bevæger sig mod øst, trækker koldere luft ned over landet,« forklarer Jens Lindskjold i vejropdateringen:

»I nat kommer der regulært snevejr til Bornholm med op omkring fem centimeter fin nysne. Til resten af landet mere klart vejr, dog med stedvise snebyger. Og temperaturen dykker selvsagt til under frysepunktet.«

Også lørdag er der snebyger – men også sol – på programmet, når et højtryk sender en relativt kraftig nordlig strømning af kold luft ind over os.

»Den kraftige nordenvind flytter rundt på vandet i Kattegat og Østersøen. Vandet bliver skubbet mod syd, men der er en stopklods i form af det europæiske kontinent. Det ekstra vand stuves derfor op, og så stiger vandstanden,« forklarer meteorologen.

Der kan derfor opstå op til 100 centimeter højere vandstand end normalt i den sydlige del af Kattegat og den vestlige del af Østersøen.

Det betyder forhøjet vandstand til Fyn, Sjælland og den østlige del af Sydjylland.

»Vær under alle omstændigheder forberedt på, at stranden har et andet udseende lørdag,« siger Jens Lindskjold.

Weekenden ser ud til at slutte af med koldt, men solrigt vejr om søndagen.