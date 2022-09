Lyt til artiklen

Skybrud fredag og mulig skybrud igen lørdag.

Der er i hvert fald kraftige byger med torden på vej.

Sådan lyder det fra den vagthavende meteorlog hos DMI.

»Der kan godt være kraftige byger med torden, som trækker sig ind over Danmark. Der var skybrud fredag aften og muligheden for at det kommer lørdag er plausibel.«

»Spørgsmålet er om det vil komme det, men vi er usikre og har ikke sendt en risikovarsel ud.«

På TV 2 Vejret er man dog lidt mere sikre. Her har man sendt en skybrudsvarsel ud for det meste af landet.

Varslet kommer til at gælde for hele landet frem til klokken 17. Det er dog særligt i de sydlige og østlige dele af landet, at risikoen er størst.

Et skybrud er defineret ved, at der kommer minimum 15 millimeter nedbør i løbet af 30 minutter. Skybrud kan give oversvømmelser i kældre og i viadukter.

Gårsdagens skybrud var voldsomst på Sjælland.

I Næstved blev der registreret skybrud to steder, med henholdsvis 16,8 og 21,2 mm regn på 30 minutter og ved en målestation faldt der hele 10,8 mm på kun 10 minutter.

Også ved Brandelev øst for Næstved kom der skybrud, ja næste dobbelt skybrud, idet en målestation registrerede 26 mm regn på 30 minutter.