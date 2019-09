Særligt tre steder i landet er blevet malet særdeles våde efter nattens tunge regnvejr.

Dog er regnvejret indtil videre ikke blevet helt så slemt som frygtet - men det fortsætter alligevel det meste af tirsdagen i store dele af landet.

Det fortæller den vagthavende meteorolog ved DMI, Henning Gisselø, til B.T.

»Lige i øjeblikket regner det i det meste af landet, men det ser ud til at klare op i den sydvestlige del af landet. I resten af landet vil det fortsætte med at regne, dog nok med nogle ophold,« fortæller han.

På kørebanen ved Jærgersborg faldt der natten til tirsdag så meget vand, at brandvæsnet måtte rykke ud for at fjerne det. Foto: Byrd / Bjørn Nielsen Vis mere På kørebanen ved Jærgersborg faldt der natten til tirsdag så meget vand, at brandvæsnet måtte rykke ud for at fjerne det. Foto: Byrd / Bjørn Nielsen

Siden mandag har DMI haft en såkaldt 'risikomelding' om kraftig regn og torden ude for dele af Nord- og Østjylland, samt et varsel om voldsomt vejr for Sjælland, Lolland-Falster og Bornholm.

Både risikomeldingen og varslet er gældende til sent tirsdag aften.

Indtil videre har særligt tre egne af landet fået lidt mere vand end resten, forklarer Henning Gisselø.

Det sted, der har fået mest regn, er i det sydfynske øhav, hvor der flere steder er faldet over 20 millimeter regn. Generelt har området fået et sted mellem 15 og 25 millimeter.

»Så er der Djursland, hvor vi ligger på 15 til 20 millimeter, og i Hovedstadsområdet er der faldet op til 15 millimeter. Det er de tre områder, der har fået mest regn indtil videre.,« fortæller meteorologen.

Hvordan regnvejret kommer til at udvikle sig tirsdag, er endnu for tidligt at sige.

Henning Gisselø gætter dog på, at man flere steder i landet godt kan ende på et samlet resultat på 30 millimeter regn. Dog har uvejret indtil videre været mere roligt, end man havde frygtet:

»Men det skal regne det meste af dagen i dag, så der kommer mere. Men vi håber ikke, det bliver så slemt, som vi havde frygtet,« siger Henning Gisselø.