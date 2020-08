Selvom de fleste danskere nok har været mere fugtige og svedige end normalt, er jorden knastør efter flere uger med usædvanligt varmt vejr.

Faktisk er jorden lige nu så tør, at DMI advarer om, at brandfareindekset flere steder i landet er ekstremt højt.

Risikoen for brandfare vil i den kommende uge fortsat være ekstremt højt. Det, selvom regnen er på vej mod landet, for at slukke danskernes tørst efter mindre hedt og mere varieret vejr.

»Der er stadig risiko for brandfare i hele landet, så man skal virkelig passe på, hvis man tager chancen og vil grille,« siger vagthavende meteorolog ved DMI, Dan Nilsvall.

Det skyldes, at det ikke er alle dele af landet, der får lige meget regn, når nedbøret kommer natten til tirsdag.

Uanset hvad, så kommer regnen i hvert fald. Hvor meget er fortsat svært at sige, fortæller Dan Nilsvall, som også lover tordenbyger flere steder i landet.

Fra tirsdag falder temperaturen også.

»Vi får en temperatur, som mange nok vil opleve som mere behagelig med 20-25 graders varme.«