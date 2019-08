Det kan godt være, at mange vågner op til en solrig torsdag morgen, men det varer bestemt ikke ved.

Det fortæller Klaus Larsen, vagthavende meteorolog ved DMI, som har udsendt et varsel om risiko for skybrud i hele landet - på nær på Bornholm.

Varslet gælder fra klokken 08.00 til 20.00.

»Det bliver temmeligt regnfuldt med torden mange steder,« siger Klaus Larsen og fortæller, at det især er nordjyderne, der skal huske både paraply og regntøj i dag.

I Nordjylland har DMI da også udsendt et decideret varsel om skybrud fra klokken 14.00, hvilket betyder, at vejrtjenesten forventer mere end 24 millimeter regn på seks timer.

»Nordjylland ligger tæt på lavtrykket, som kommer fra vest, og da der ikke vil være særlig meget vind, risikerer der altså at falde rigtig meget regn på ét sted,« siger Klaus Larsen.

Da der vil være mere blæst i den sydlige del af landet, er det uvist, om der her bliver tale om et reelt skybrud.

»Der vil komme torden og meget regn, men der kommer mere fart på, så vi er usikre på, om der kan nå at falde så meget vand, at der er tale om et decideret skybrud.«

De massive byger vil stilne af i løbet af natten, så fredag burde starte skyet, men tørt, fortæller meteorologen.

»Hen ad eftermiddagen fredag vil Syd- og Vestjylland dog få noget regn, men ikke så store mængder som torsdag.«

I løbet af natten til lørdag vil bygerne fra det jyske dog brede sig til resten af landet.

Derfor vil weekenden blive præget af byger hist og pist.