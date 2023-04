Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

»Det er en blanding. Lidt af det hele,« indleder meteorologen.

Påskens vejr tegner simpelthen til at blive en blandet landhandel med alt lige fra slud og regn til sol og pæne temperaturer.

Men fortvivl ikke!

Vagthavende meteorolog hos DMI, Anesten Devasakayam, understreger nemlig, at selvom det flotte, solrige – og kølige – forårsvejr, vi har haft de seneste dage, bliver afløst af flere forskellige vejrtyper, så skulle vejret i påsken blive godt nok til både æggejagt og en god lang travetur med familien.

»Men det er lidt noget andet vejr, end det vi har haft i denne uge,« siger han.

Og med det mener han altså »en skønsom blanding« af nedbør, sol og tocifrede temperaturer.

Onsdagen begynder med morgentåge i det midt- og vestjyske og på Aalborg-egnen, men ellers tegner det til at blive »en fin dag« i store dele af landet.

»Der kommer sol til næsten alle,« forudser Anesten Devasakayam.

Et lavtryk fra øst

rammer vor kyst.

Slud og tøsne

det kan lokalt ske.

Hvis du mer' vil vide

så ind på denne side: https://t.co/PJLOArw9pU pic.twitter.com/Ez3hgOEwyW — DMI (@dmidk) April 5, 2023

Det er dog en stakket frist.

Onsdag aften og nat kommer der et lavtryk ind over landet med et frontsystem, som giver tøsne til Bornholm, og slud og regn til det nordlige og østlige Sjælland samt Nordjylland.

Resten af landet slipper med en skyet nat.

»I morgen (torsdag, red.) kommer der igen lidt sol indimellem, men også regnbyger,« siger han og tilføjer:

Foråret har indtil nu været lidt af en kølig fornøjelse, men der er håb forude, for dem som savner lunere forårsvejr. Det ser nemlig ud til, at lunere forårsluft så småt melder sin ankomst efter Påske



Læs mere i månedsprognosen her: https://t.co/znVwT57BQG pic.twitter.com/OWdlQlvXSO — DMI (@dmidk) April 4, 2023

»Det er lidt det samme fredag, men det er ikke de store nedbørsmængder. Det kommer mest til at regne om natten,« siger den vagthavende meteorolog.

»Du vil stadig kunne se solen, men det bliver ikke med så meget blå himmel, som vi har været vant til.«

Den positive bivirkning ved det lidt mere ustadige og fugtige vejr er imidlertid, at temperaturerne stiger.

»Der er chance for, at vi får tocifrede temperaturer fra og med lørdag med op til 12 og 13 grader.«

»Vi bytter de sidste dages gode vejr med lidt varmere temperaturer,« siger Anesten Devasakayam.