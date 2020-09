Gummistøvler, regntøj og solbriller.

Sådan lyder vejrudsigten i stikordsform for den kommende uge.

»Vi får godt gennemsnitligt efterårsvejr i den kommende uge. Så det bliver noget med at huske gummistøvler og regntøj. Men solbrillerne kan der også godt blive brug for,« lyder det fra vagthavende meteorolog hos Danmarks Meteorologiske Institut, Mette Zhang, mandag morgen.

Til gengæld råder hun os til at lade paraplyerne blive hjemme. Det bliver nemlig også – helt i efterårets ånd – temmelig blæsende.

»Det bliver mere ustadigt, blæsende og vådt efterårsvejr. Det er det generelle billede for hele landet ugen ud,« siger hun, men tilføjer, at ugen faktisk begynder meget pænt.

»I dag (mandag, red.) får vi nogen sol mange steder, men der kan også godt komme en byge hist og pist.«

I løbet af dagen tyder det på, at det bliver mere skyet, og i aftentimerne kommer en front ind fra nordvest. Den giver regn til det meste af landet i løbet af aften- og nattetimerne.

»Det er en varmfront, så det er ikke voldsomme mængder vand, men der kommer nok lidt til os alle sammen,« forudser meteorologen.

Temperaturerne kalder hun for 'ikke prangende'. Mandag kommer de for eksempel til at ligge mellem 15 til 18 grader.

»Det er jo ikke prangende, men heller ikke rasende koldt. Det er nok meget gennemsnitsligt for sådan noget efterårsvejr.«

Faktisk skal vi nok helt hen til søndag eller mandag i næste uge, før det tegner til at blive ’mere pænt efterårsvejr.’

Det tyder nemlig på, at der kan være et højtryk på vej i slutningen af ugen og begyndelsen til den næste, men den tid den sorg – eller glæde, om man vil.

De kommende dage står den på tykke trøjer, regnjakker og måske en varm kop kakao foran brændeovnen.