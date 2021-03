Hvis du tror, at marts er lig med forår, bliver torsdag dagen, der får dig på andre tanker.

Vejrguderne har nemlig valgt at markere årsdagen for den danske coronanedlukning med vejr, der for en stund får hjemmearbejdspladsen til at føles som en velsignelse:

Regn i stride strømme, kraftig blæst og sågar sne og slud.

Så hvis du tager bilen eller cyklen på job, skal du huske sneskraber, en ulden trøje eller paraplyen.

23:36 På Storebælt frarådes kørsel med vindfølsomme køretøjer (tjek dit køretøj: https://t.co/T90DQTgjuS). Forventes ophævet kl. 12:00. — Sund & Bælt (@sbaelt) March 10, 2021

Vejene kan være glatte, og der kan være restriktioner på broerne.

»Det bliver en våd og blæsende affære. Det minder næsten om efterår,« siger vagthavende meteorolog hos DMI, Klaus Larsen, om torsdagens vejr.

Og så alligevel ikke helt.

For selvom prognoserne forudser mellem 20 og 30 millimeter regn i Jylland – mod 10 til 20 millimeter i resten af landet – og meget blæsende vejr med kraftige vindstød, ja så er der altså også hvidt i nedbøren denne martsdag.

(Arkivfoto) Foto: Bax Lindhardt Vis mere (Arkivfoto) Foto: Bax Lindhardt

Især bornholmerne får sne og slud, forklarer Klaus Larsen.

Men selvom jyderne får mest regn, bornholmerne mest hvidt nedbør, og nordjyderne måske ikke helt så meget blæst, som resten af landet, så kan vi alle sammen – uanset hvor i dronningeriget du befinder dig – se frem til en våd og blæsende torsdag.

»Det bliver en blæsende dag med alt fra jævn til hård kuling. Nordjylland får ikke helt så meget vind. De kan nøjes med jævn til hård vind, mens de længere sydpå får fra frisk vind til hård kuling,« forklarer Klaus Larsen.

Han tilføjer, at der over hele landet kan komme kraftige vindstød.

Det barske vejr løjer af hen mod aftenen, men på trods af, at de kommende dage ikke bliver helt så våde og blæsende, må vi vænne os til en periode med mere ustadigt vejr, understreger han:

»Der er en stor forskel til den kolde, klare luft, vi har haft på det seneste. Nu bliver det mere mildt, men også fugtigt med byger og regn.«