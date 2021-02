Efter lang tids kulde og flotte frostklare dage med blå himmel, bliver Danmark nu ramt af en overgangsperiode, som ikke lige frem lover dejligt vinterferievejr i hele landet - men lidt godt er der på vej.

Men før vi kommer til de gode nyheder, så starter vi med de dårlige. Trods kulden er ved at forlade os, så har den stadig fat i den nordlige del af Danmark:

»Det er et overgangsdøgn, hvor kulden gør modstand. Særligt Vensyssel har meget sne og er hårdt ramt, men også Nordsjælland og Bornholm vil opleve nedbør med sne, slud og islag,« fortæller Frank Nielsen, der er vagthavende meteorolog ved DMI.

Og der er rigtig meget sne på vej til især Vensyssel og det nordjyske, hvor DMI lige nu har udsendt et varsel om voldsomt vejr.

»Det sneer voldsomt, og der er meget vind,« lyder det fra Frank Nielsen.

I Nordjylland kan der frem til onsdag formiddag falde 10-20 cm sne, nogle steder måske lidt mere. I aften og i nat blæser det op til cirka 12 m/s i området. Da temperaturen ligger lige omkring frysepunktet, vil sneen begynde at fyge.

Og allerede på nuværende tidspunkt skal man også være opmærksom på en anden fare end fygesne, hvis man sætter sig bag rattet, DMI har nemlig allerede observeret islag, og det forventes at forsætte.

»Både i aften og i morgen onsdag, vil der er være risiko for islag. Vores veje er nedkølet, og hvis temperaturen ligger omkring frysepunktet og en graders varme, så vil dråberne i luft også være nedkølet, derfor bliver de til is, når de rammer jorden,« forklarer Frank Nielsen.

Så hvis du synes, at vinterferie er lig med leg i sneen, så skal du tage til det nordjyske inden varmen overtager der også.

Men befinder du dig i de sydvestlige egne af landet, så vil du lige nu kunne observere, at sneen er på vej væk - og det er en tendens, der forsætter.

»I de sydsvestlige egne, der regner det. Det er gråt og ustadigt vejr,« lyder det fra den vagthavende meteorolog, som også her har en lille opfordring til bilisterne om at være opmærksomme:

»Når den lune luft rammer den kolde jord, så kan der opstå tåge, det skal man være opmærksom på.«

Og så til det positive! For vinterferien slutter godt!

»Når vi rammer fredag, lørdag og søndag, så er der mulighed for fem til ti graders varme og sol. Så modsat sidste weekend med flotte vinterdage, kan vi nu se frem til dage med fine forårsfornemmelser,« aflsutter Frank Nielsen, der spår, at det her var den sidste kulde i et stykke tid.