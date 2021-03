Det er om at holde på hat, briller OG paraply, når du skal ud af døren onsdag og især torsdag.

Efter et par dage med klar himmel og tørt vejr ændrer tingene sig nemlig markant fra onsdag og frem.

I løbet af onsdagen kommer der en masse skyer ind over landet, og ved eftermiddagstid vil der komme nedbør fra vest af.

Men det er først natten til torsdag, at det helt markant vejrskifte rammer.

»I løbet af natten til torsdag får vi meget nedbør og slud, ligesom vinden også tager til der,« fortæller Anna Christiansson, der er vagtchef hos DMI.

Torsdag vil vindstødene komme helt op omkring kategorierne 'hård vind' og 'hård kuling', hvilket er tæt på det punkt, hvor DMI går ud og varsler.

»Det er nogle voldsomme vindstød, som ligger under 'stormstyrke'. Og så kommer det selvfølgelig til at regne meget, ligesom der også er mulighed for lidt sne,« siger vagtchefen.

Temperaturmæssigt vil man dog torsdag komme op omkring de fem til syv grader, men det er bestemt ikke ensbetydende med, at det skriger på nogle lange gåture.

»Nu har vi haft lidt solskin, og nu får vi så det omvendte: skyer, blæst og nedbør. Så ja, det kalder da lidt på hygge under dynen,« siger Anna Christiansson.