Fredag eftermiddag var der drama på en adresse i Mern på Sjælland.

Her blev et ældre ægtepars hus hurtigt omringet af vand og vandstanden steg så hurtigt, at de ikke kunne nå at komme ud.

Det oplyser Lars Denholt, der er vagtchef ved Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi.

Manden var svært gående og de skulle derfor reddes ud. Derfor kom vi sammen med brandvæsnet og fik dem ud.

Ingen kom noget til, oplyser vagtchefen.

Du kan se en video fra aktionen øverst i artiklen.