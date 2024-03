»Det er faktisk ret bemærkelsesværdigt.«

Sådan lyder det onsdag morgen fra den vagthavende meteorolog hos DMI, når det kommer til de prognoser, der giver et indblik i vejret om blot to dages tid.

For det er endnu usikkert, hvordan vejret helt præcist kommer til at udvikle sig der.

Men hvis der udvikler sig, som det formodes lige nu, kan et 'stort og udbredt' snevejr ende med at ramme os.

Det vil samtidig være sne, der kan ende med at lægge sig oveni det, vi allerede står til at få fra i aften og hen over natten.

Før vi kommer dertil, skal vi dog lige igennem de byger, der præger vejrbilledet her til morgen og formiddag.

Bygerne vil samtidig inddele landet lidt i tre, forklarer meteorolog Erik Hansen.

I Nordjylland vil bygerne primært være med sne. I den midterste del af landet vil der kunne være slud i dem. Og mod syd vil de være med regn.

I løbet af dagen forventes det at klare op, og vi vil kunne få lidt eller nogen sol at se.

Men så kommer vi også frem til aften- og nattetimerne.

»Der kommer der nogle lidt kraftigere byger ned over os, og det er snebyger. De starter faktisk i aften i Nordvestjylland og bevæger sig ned over landet. Så mange vil nok opleve, at der er hvidt i morgen, når de vågner,« forklarer Erik Hansen.

Ifølge udsigterne vil der nok kunne falde op til fem centimeter sne rundt omkring.

»Sneen kommer lidt i bygeform. Det ser ud som om, de (bygerne, red.) kan komme jævnt til hele landet, nok mest i den vestlige del af landet, men jeg tør ikke udelukke, at der ikke kommer fem centimeter også i den østlige del,« lyder det fra den vagthavende meteorolog.

»Så jeg tænker, at landet vil være relativt hvidt i morgen.«

Men derfra begynder udsigterne at blive 'noget usikre', som Erik Hansen beskriver det.

Mest sikkert er det, at sneen nok vil kunne blive liggende flere steder om torsdagen, hvor dagstemperaturen bliver mellem frysepunktet og fire graders varme – varmest mod syd, koldest mod nord.

»Når vi så kommer frem til fredag, så ligger vi med frostvejr i nord og et par graders varme i syd,« siger Erik Hansen, før han tilføjer:

»Og så er der en front, der måske bevæger sig op over landet. Men det er lidt usikkert.«

Ifølge meteorologen viser nogle prognoser, at fronten bliver syd for landet.

»Men det, der ser mest sandsynligt ud i øjeblikket, er, at den nok bevæger sig op over landet. Og det vil så sige, at der i løbet af dagen kan komme forholdsvis udbredt sne til landet sydfra.«

Det hele er dog endnu ret usikkert.

»Man kan sige, at udsigten på fredag faktisk er usædvanligt usikker, når man tænker på, at der ikke er så lang tid til. Det er sjældent, jeg sidder med så usikre udsigter,« som Erik Hansen forklarer det.

Hvad årsagen til det kan være, ved han ikke.

»Ja, det har jeg faktisk også spurgt mig selv om,« siger han med et grin:

»De (udsigterne og prognoserne, red.) har simpelthen hoppet rundt, stort set lige siden det snevejr begyndte at optræde i vores prognoser for en uge siden. De har være meget, meget forskellige, og det er faktisk ret bemærkelsesværdigt, at de stadig er det.«

I løbet af formiddagen vil man inde hos DMI følge op på udviklingen i de nyeste prognoser og tage stilling til, om der skal sendes et varsel ud i forbindelse med fredagens mulige snevejr.

»Det er et forholdsvist stort, udbredt snevejr, som godt kan give nogle problemer, hvis det kommer op, med ret kraftig østlig vind. Men det skal vi lige have analyseret lidt mere på,« siger Erik Hansen.