Særligt den østlige del af landet ser ud til at gå to hårde døgn i møde rent vejrmæssigt.

I hvert fald hvis man læser TV 2's seneste prognoser.

Her siger prognoserne, at der i løbet af mandagen og tirsdagen tilsammen kan falde op mod 70 millimeter regn - alene i den østlige del af landet.

Det svarer næsten til en hel måneds regn i september, som normalt er 73 millimeter regn.

Derudover tager vinden også til, og hen ad tirsdag aften og natten til onsdag kan der forekomme vindstød med stormstyrke. Ud fra TV 2's prognoser er det mest sansynligt, at vinden bliver kraftigts over Bornholm og Lolland-Falster.

Det voldsomme vejr kommer af et lavtryk, som lige nu er ved at blive dannet over Østeuropa.

Spørger man DMI, bliver det da også en våd omgang, men ikke i sådan en grad, som TV 2 beskriver det, fortæller vagtchef Lars Henriksen.

»I forbindelse med lavtrykket kan det give meget regn, måske endda kraftig regn, i løbet af mandagen og om natten til tirsdag,« siger han og fortsætter:

»I løbet af tirsdagen vil der de fleste steder være faldet mellem 20 og 40 millimeter regn på to døgn. De steder, hvor der falder mest, kan der være faldet omkring 50 millimeter og måske mere. Bornholm og og den nordøstlige del af Sjælland ser ud til at blive det kraftigste nedbørsområde,« fortæller Lars Henriksen ud for DMI's prognoser.

Lars Henriksen understreger dog, at prognoserne skal tages med et stort forbehold.

»Når det drejer sig om lavtryk, skal man være på vagt, for det kan ændrer sig på relativt kort tid.«

Den kraftige regn aftager, når vi kommer til onsdag. Men det betyder ikke, at man skal pakke regnjakkerne og paraplyerne væk. Resten af ugen bliver præget af ustadigt vejr med regn, fronter og byger over hele landet.