»Hvis du ikke nødvendigvis skal ud, så bliv inden døre og hyg dig!«

Sådan lyder den klare opfordring fra Lars Thede, der er operationsleder ved Fyns Politi, i forbindelse med stormen Malik.

Han understreger, at politiet ikke fraråder fynboerne at gå ud, men altså blot opfordrer til at holde sig væk fra de steder, hvor der er risiko for, at vandet skyller ind de kommende timer.

»Jeg vil opfordre til, at folk holder sig væk fra de steder, hvor vandet stiger,« siger Lars Thede til B.T. søndag morgen.

»Vandet flytter sig hele tiden, og når vandet skyller ind over kajkanten, kan det være svært at se, hvor kajen slutter og vandet begynder.«

Hvis du alligevel gerne vil ud og mærke naturens kræfter, så opfordrer Lars Thede til at finde højtliggende steder, hvor der ikke er fare for oversvømmelse eller væltende træer.

»Man kan se naturen andre steder fra. Der er ikke nogen grund til at friste skæbnen. Brug din sunde fornuft,« lyder det fra Lars Thede.

Også Odense Kommune stemmer i med en henstilling.

»Beredskabet appellerer til, at borgerer holder sig væk fra oversvømmede arealer.«

»Det er farligt at færdes ved havnefronter. Respekter skilte og afmærkninger, så ingen kommer galt afsted,« skriver kommunen i et opslag på Facebook.

Fra lørdag aften og indtil søndag morgen var det primært stormen, der bed fra sig. Fra søndag morgen og de kommende timer er det vandet, som politiet og det øvrige beredskab har øjnene rettet mod.

Vandstanden ventes at toppe af to omgange. Første gang søndag formiddag og igen søndag aften ved 21-tiden.