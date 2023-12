Tirsdag aften er Bornholm ramt af et vinterligt kaos.

Øen er i øjeblikket ramt af kraftig snefygning, hvilket gør, at adskillige veje er lukket.

Det oplyser Bornholms Politi på X.

'Overvej vigtigheden af udkørsel'.

Over for B.T. siger vagtchef Peter Johansen, at der allerede er kommet meldinger om biler, der er kørt fast. Han opfordrer derfor øens beboere til at blive hjemme.

Han tilføjer, at vejlukningerne sker over hele øen.

»Det er mange veje. Det er hele Nordlandet, og landeveje omkring Rønne, Nexø og Aakirkeby.«

»Der er tale om veje, som er lukket – eller er ved at blive lukket,« siger han.

Vintertjenesten har ryddet veje hele dagen, og de har nu indstillet arbejdet for resten af aftenen.

Klokken 03 i nat fortsætter de igen.

»Har nogen brug for en ambulance, skal vi selvfølgelig nok få dem ud,« understreger vagtchefen.